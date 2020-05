100 000 porcs euthanasiés au Québec?

Les Éleveurs de porcs du Québec lancent un cri d’alarme. Si les abattoirs n’arrivent pas à augmenter la cadence d’ici le mois de juin, des milliers de bêtes devront être euthanasiées.

«On a 100 000 porcs en attente présentement. Un moment donné, on ne pourra plus les garder en stand-by dans nos fermes», lance de président de l’organisme, David Duval.

Le principal problème pour les éleveurs est que leurs installations ne sont pas faites pour accueillir des porcs qui dépassent un certain poids. Selon M. Duval, les porcs grossissent d’environ cinq kilos par semaine.

«Les bâtiments ont été conçus pour des porcs d’un certain poids et quand ils grossissent trop, on ne peut pas les faire jeuner. Ce serait inhumain de faire ça. Alors c’est sûr qu’on continue de les nourrir, de leur donner une espèce de diète pour qu’ils grossissent moins vite, mais on le voit bien, si rien n’est fait, si rien ne s’améliore, on va en arriver [à l’euthanasie]», explique le président.

Le rythme d’abattage a grandement diminué en raison des mesures sanitaires imposées pour réduire la propagation de la COVID-19.

Les éleveurs de porcs ont d’ailleurs offert de payer, de leur poche, les heures supplémentaires des employés d’abattoirs pour éviter de devoir avoir recours à l’euthanasie.

«Ce n’est pas nécessairement la perte de revenus. L’esprit derrière ça, c’est qu’en tant que producteur agricole, on n’a jamais fait cette job-là pour faire un produit qui va se retrouver dans de la farine animale ou des choses comme ça. On le fait vraiment pour nourrir la planète», se désole M. Duval.

