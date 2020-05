RIENDEAU, Ginette



Le 10 avril 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Ginette Riendeau.Outre son conjoint Marc Laflamme, elle laisse dans le deuil son fils Mathieu (Marie-Pier), ses soeurs et frères, Louise, Jocelyn (Denise), Yvon (Paulette), Carole (Luc), Gilles (Christiane) et Jean-Pierre, son beau-frère Michel (Francine), sa belle-soeur Monic ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, et amis.Nous gardons en mémoire le souvenir d'une femme généreuse, pleine de vie et d'une mère aimante. Elle nous manquera tous beaucoup et nous garderons en mémoire les bons moments passés en sa compagnie.Étant donné les circonstances exceptionnelles de la pandémie, la cérémonie à la mémoire de Ginette aura lieu à une date ultérieure.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Nous tenons à remercier le Service de soins palliatifs à domicile de Laval ainsi que le service des Soins intensifs à domicile de Laval pour leur aide précieuse dans la dernière période de la vie de Ginette.