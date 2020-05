GRÉGOIRE, Colombe

(née Drouin)



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Mme Colombe Grégoire (née Drouin) de Ville Saint-Laurent, le 25 avril 2020, à l'âge de 92 ans, épouse bien-aimée de M. Raymond Grégoire.Fille de Yvonne Tardif et Arsène Drouin, elle laisse dans le deuil Raymond, son époux et fidèle compagnon depuis 70 ans, sa belle soeur Pierrette Drouin, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie religieuse aura lieu ultérieurement.