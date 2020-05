LABELLE, Yolande



De Boisbriand, le 23 avril 2020, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Yolande Labelle, épouse de M. Félix Bachmann.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Simon (Sandra) et Caroline (Claude), ses cinq petits-enfants, Maxime, Benoit, Rudy, Jade et Benjamin, sa soeur Louise (Luc), son beau-frère Charles, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison du confinement et des circonstances, un hommage à la vie lui sera rendue en présence de la famille proche seulement.Elle fut confiée au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société pour la recherche sur le cancer.