À votre brosse!

En cette période où tous les articles achetés à l’épicerie sont aussitôt nettoyés, les fruits et légumes ont plus que jamais besoin d’un petit coup de brosse !

Champignons à sec

Photo courtoisie

Pour éviter que les champignons perdent leur saveur et s’imbibent d’eau, il est recommandé de les nettoyer à sec, avec une petite brosse comme celle-ci, permettant d’éliminer la terre et de retirer la pelure meurtrie. En bois de hêtre et garnie de poils de nylon, elle tient dans le creux d’une main. Sa forme fait sourire, puisqu’elle révèle son utilité !

Double action

Photo courtoisie

Cette brosse à légumes en bois de hêtre naturellement antibactérien est doublement pratique ! Son côté doux cajole les fruits et légumes qui préfèrent un lavage tout en finesse. Quant à son côté plus rigide, il permet de bien nettoyer les aliments nécessitant plus d’attention, comme les légumes racines, sur lesquels la terre peut s’agripper.

Délicate et robuste

Photo courtoisie

Parce que certains fruits et légumes comme les fraises et les champignons présentent une peau délicate, il est préférable de les manipuler et de les nettoyer avec douceur. Voilà pourquoi cette lavette en silicone de qualité alimentaire possède un côté doux destiné aux aliments plus sensibles aux meurtrissures et un côté plus dur réservé aux légumes plus résistants.

Fibres de coco

Photo courtoisie

Réservez un crochet près du lavabo à cette brosse en fibres de noix de coco entièrement naturelle, pour qu’elle soit facilement accessible chaque fois que vous aurez envie de mordre dans un légume ou d’en cuisiner un ! De plus, il n’est jamais trop tôt pour se préparer à savourer les premières récoltes.

Bien ronde

Photo courtoisie

En glissant les doigts à l’intérieur de cette brosse ronde faite d’un manche en bambou offrant une bonne prise, on se sent d’attaque pour enlever la saleté de tous les légumes de la cuisine. Pas besoin de retirer la pelure des aliments et de se priver des nutriments qu’elle contient, lorsqu’on peut la nettoyer sans l’abîmer, grâce aux douces soies d’une telle brosse.