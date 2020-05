Reconnaissant que la situation demeure «sous tension» dans les hôpitaux de la région de Montréal, l’urgentologue Alain Vadeboncoeur voit mal comment Québec pourrait aller de l’avant avec le déconfinement de la métropole si les conditions ne s’améliorent pas.

• À lire aussi: Québec met de l'avant un dépistage «plus massif»

«C’est un peu difficile de se projeter dans 10 jours pour savoir où on va en être, mais aujourd’hui, ça ne serait peut-être pas le temps de déconfiner», a-t-il convenu, vendredi, en entrevue à LCN.

La situation peut cependant changer rapidement. L’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, aux prises avec d’importants problèmes de congestion dans son urgence il y a à peine quelques jours, est parvenu à retrouver un taux d’occupation de 50 %, note-t-il.

«Il y a des actions qui sont prises, on sait qu’il y a des milieux alternatifs de développés pour soigner les patients de CHSLD. Peut-être que [dans une semaine], on va être dans une situation beaucoup plus claire.»

Reste qu’actuellement, la situation qui prévaut à Montréal remplit plus ou moins les critères qui permettent un déconfinement sécuritaire, selon l'urgentologue.

«Il faut que le réseau soit capable de traiter les patients, dont le nombre pourrait augmenter, et il faut que le personnel soit capable de se protéger, indique le Dr Vadeboncoeur. Est-ce que toutes ces conditions-là vont être remplies le 11 mai? Ça reste à voir. Heureusement, on a encore les capacités de reculer.»

Des failles dans les CHSLD

Le Québec a dépassé la barre des 2000 décès en lien avec le coronavirus, vendredi, notamment en raison du nombre important de vies perdues dans les CHSLD. Si l’heure n’est pas encore au bilan, force est de constater qu’il y a eu des failles importantes, souligne le Dr Vadeboncoeur.

«C’est vrai qu’il y avait des failles assez claires dans la protection du personnel, dans l’utilisation du personnel et de leur mobilité, dans la capacité de certains CHSLD de faire face à ça. Et, malheureusement, on en paie le prix, personne ne va nier ça.»