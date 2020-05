Brent Seabrook se remet de ses opérations et garde espoir

Le défenseur des Blackhawks de Chicago Brent Seabrook espère qu’il sera en mesure de renouer avec l’action si la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprend cet été.

L’arrière de 35 ans a vu sa campagne prendre fin le 27 décembre dernier, alors qu’il a été opéré à une épaule. Depuis, le vétéran a subi deux opérations distinctes aux hanches, soit en janvier et en février.

«Je me sens très bien, a-t-il dit lors d’une entrevue avec le réseau NBC Sports. Les choses vont dans la bonne direction.»

La pause dans les activités de la LNH causée par la pandémie de coronavirus pourrait même lui donne même espoir de rechausser les patins, peu importe quelle sorte de patins.

«J'ai encore espoir de pouvoir sauter sur la glace - ou d'enfiler mes patins à roues alignées avec la nouvelle réalité dans lequel nous vivons et les arénas qui ne sont pas ouverts, a ironisé Seabrook. Je pense que j'ai fait de bons progrès et j'ai simplement hâte de revenir au jeu avec l'équipe et de pouvoir patiner, comme c'est certainement le cas pour tout le monde.»

En 32 matchs cette saison, le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley a amassé trois buts et une mention d’aide pour quatre points. En 2019-2020, Seabrook dispute la quatrième saison d’un contrat de huit ans qui lui rapporte 6,875 millions $ annuellement.