Centraide lance une carte collaborative pour mieux cibler les besoins

MONTRÉAL – Afin de mieux diriger l’aide sur le territoire montréalais, Centraide du Grand Montréal a lancé vendredi une carte numérique et collaborative répertoriant les organismes d'aide alimentaire qui sont en service ou non en cette période de crise sanitaire.

Appelé Radar, cet outil permet de faire l’adéquation entre les besoins d'un quartier et les organismes qui y répondent. Il sera progressivement bonifié par des variables sociodémographiques qui permettront d'affiner les analyses des enjeux liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

«Notre objectif est de colliger l'information et de la rendre accessible à tous, plus particulièrement aux partenaires et acteurs sociocommunautaires, a indiqué Lili-Anna Peresa, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, par communiqué.

«Grâce au Radar, nous pourrons mieux constater les écarts de financement et ajuster nos investissements en fonction des besoins prioritaires. Par exemple, nous pourrons identifier des quartiers où peu de services sont offerts malgré une forte demande et un taux de pauvreté important.»

Radar est un projet collaboratif pancanadien faisant partie d’une série d'innovations technologiques développées depuis deux ans par les Centraide United Way pour soutenir les secteurs sociocommunautaire et philanthropique.

En temps normal, l’outil permet aux professionnels, intervenants et partenaires financiers d’avoir un meilleur portrait de la situation pour mettre en place des mesures de soutien.