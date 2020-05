COVID-19: on répond à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

À quel moment les examens de conduite reprendront-ils? Plusieurs étudiants comptent sur leur permis pour aller au cégep à l’automne. (Stéphane Rousseau)

«Nous sommes en mesure de confirmer qu’un premier scénario sera mis en place à partir du lundi 4 mai. Des rendez-vous seront pris pour les examens théoriques pour ceux et celles qui en avaient de prévus en mars et avril et qui avaient été annulés. Les personnes concernées seront contactées. Cette mesure touche aussi les personnes qui avaient des rendez-vous à l’horaire en mai.

Pour les examens pratiques, la situation ne change pas : on est toujours à travailler divers scénarios et il n’y a pas d’examens pratiques pour l’instant.»

– Mario Vaillancourt, porte-parole et relationniste à la SAAQ

Est-ce que le retour en classe des enseignants se fait sur une base volontaire? (Véronique Tremblay)

«Le retour au travail ne s’effectue pas sur une base volontaire. L’ensemble du personnel scolaire sera de retour en classe, sauf quelques exceptions pour des raisons médicales.»

– Bryan St-Louis, responsable des relations de presse au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

À quand la livraison de mon mobilier de salon sectionnel dans mon condo acheté avant la pandémie? (Johanne Champagne)

Les services de livraison peuvent varier d’un commerce à l’autre. Référez-vous aux indications offertes sur le site web de votre détaillant ou contactez son service à la clientèle si vous ne pouvez obtenir l’information.

«En collaboration avec nos prestataires de services de livraison, nous avons mis à jour nos procédures opérationnelles afin de garantir la santé et la sécurité de nos clients, collaborateurs et sous-traitants. Nous avons temporairement modifié notre service. En conséquence, nos livreurs n'iront désormais pas plus loin que la porte d’entrée et ne livreront plus vos colis dans la pièce de votre choix.»

– Kristin Newbigging, leader – relations publiques, IKEA

«L’achat en ligne est toujours possible avec livraison à domicile ou collecte à notre centre de distribution [...] Lors de la livraison, nos livreurs auront l’obligation de respecter la distance sociale sécuritaire recommandée avec les clients. Ils déballeront toute la marchandise dans le camion pour ensuite l’acheminer à l’intérieur de votre résidence [...] La marchandise sera ensuite déposée au premier endroit libre et sécuritaire [extérieur ou intérieur, selon les conditions].»

– Service de livraison et cueillette d’Ameublements Tanguay

Y a-t-il des groupes sanguins plus à risque de contracter le coronavirus? Y a-t-il des statistiques liées aux groupes sanguins jusqu’à présent? (Julie Martel)

«Il existe une étude non publiée dans l'archive medRxiv suggérant que les individus avec un groupe sanguin de type O semblent moins susceptibles d’être infectés et de développer la COVID-19 (contrairement particulièrement à ceux qui sont de groupe A). Ces résultats sont aussi en accord avec les résultats obtenus pour le SRAS. L'étude pour la COVID-19 n'a pas été publiée et reste toujours sujette à être critiquée dans son contenu. D'ailleurs, les auteurs indiquent des limitations à leur étude et il est précoce d'affirmer que leurs résultats sont solides. D'autres études seront nécessaires pour confirmer les informations et offrir des données plus probantes.»

– Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

(En collaboration avec Marc-Antoine Turcotte)