COVID-19: Santé Canada autorise la tenue d’un essai clinique pancanadien

OTTAWA | Santé Canada a donné le feu vert, vendredi, à la tenue d'un essai clinique pancanadien sur l'utilisation de plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19.

• À lire aussi: Qu’est-ce que le remdesivir?

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Le plasma de convalescent est du plasma obtenu de personnes guéries d'une infection virale. Cela signifie habituellement qu'il contient les anticorps nécessaires pour combattre ce virus et pour protéger le corps contre une nouvelle infection.

Appelée CONCOR-1, l’étude vise à évaluer l'innocuité et l’efficacité du plasma de convalescent, fourni par des donneurs guéris de la COVID-19, pour soigner les patients hospitalisés qui sont infectés par le virus, pour réduire le risque de maladie grave et pour prévenir la mort.

• À lire aussi: [DOSSIER] La course aux remèdes pour freiner la COVID-19

La Société canadienne du sang et Héma-Québec sont en charge des prélèvements et du traitement du plasma de donneurs pour cet essai clinique, auquel participent plus de 40 centres hospitaliers au pays.

«Santé Canada reconnaît que les Canadiennes et les Canadiens souhaitent avoir accès rapidement à de nouveaux produits de santé prometteurs pour lutter contre la COVID-19, mais il faut d'abord prouver l'innocuité et l'efficacité des produits de santé», a rappelé l’organisme fédéral par voie de communiqué.

La demande grandissante de patients, de proches et de médecins pour recourir au plasma de convalescent dans le traitement de la COVID-19 a convaincu Santé Canada d’aller de l’avant dès maintenant avec la tenue d’un essai clinique.

L’institution fédérale reconnait d’ailleurs qu’un «essai clinique est le meilleur moyen d'obtenir systématiquement l'information nécessaire pour déterminer si l'utilisation du plasma de convalescent constitue un traitement sûr et efficace contre la COVID-19».

Les personnes rétablies de la COVID-19 qui voudraient faire un don de plasma sont invitées à consulter le site d’Héma-Québec pour vérifier les critères d'admissibilité.