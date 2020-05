Des nouvelles de Cuba

Vous êtes quelques-uns à me demander comment se passe mon confinement à La Havane. D’abord vous dire que je vais bien physiquement et moralement. Les seuls moments où je brise ce confinement, c’est lorsque je pars à la recherche de mon garde-manger. Je pense même avoir perdu quelques kilos — ce qui est une bonne chose — à force de marcher pendant des heures à la recherche de viande (porc et poulet), de fruits et de légumes frais, de produits divers pour la cuisine et l’hygiène personnelle, puisque les transports publics et les taxis ne fonctionnent plus jusqu’à nouvel ordre.

Peu importe l’itinéraire choisi, ici et là, de longues files d’attente qui sont tout le contraire d’une ligne rectiligne mais qui suivent plutôt le tracé capricieux du soleil et des zones d’ombre qu’il crée. De quoi décourager le néophyte que je suis. Face aux spécialistes de la « cola », je dois baisser pavillon. Car ces spécialistes sont capables de « marquer » sur trois files d’attente en même temps, une de chaque côté de la rue et une autre au coin de la rue. Cela nécessite avant tout une bonne paire d’yeux et une bonne mémoire pour se rappeler de la personne devant soi. Ce joyeux méli-mélo nécessite souvent l’intervention de policiers et de militaires pour faire respecter la distanciation sociale et pour remettre de l’ordre dans la « cola ». À ce rythme-là, je vais devenir végétarien. Heureusement, je trouve facilement ananas, papaye, goyave, banane, tomate, poivron, chou, ainsi que toutes sortes de tubercules et des œufs, du pain frais, des boissons gazeuses, de la bière, et surtout du café et du rhum. Le bonheur malgré tout.

Bien sûr, je m’ennuie de mes enfants, dont leur mère s’occupe généreusement, et je tente d’être en contact avec eux tous les jours via Messenger. J’ai appris il y a quelques jours que les classes reprendraient le 11 mai prochain au Québec et cela me rend un peu inquiet. Ici pas question encore de jeter du lest. Le confinement est toujours obligatoire tout comme le port du masque et la distanciation sociale. Tous les jours nous recevons sur nos téléphones cellulaires, de la part du ministère de la Santé publique, des messages textes nous exhortant à ne pas sortir de la maison, sauf en cas de nécessité. Pour la pour première fois, le Premier Mai est célébré sans le traditionnel défilé qui rassemblait, tous les ans, des centaines de milliers de personnes jusqu’à la Place de la Révolution.

Grâce à ces mesures strictes, Cuba, avec un peu plus de huit millions d’habitants, affiche de bons résultats dans sa guerre à la covid-19. Aucun décès dû au nouveau coronavirus dans la journée de mardi, pour un total de 61 décès (61 décès de trop, affirme le bon docteur Francisco Duran, directeur du Centre national d’Épidémiologie, qui tous les jours à 11h du matin, fait le point sur la pandémie à Cuba et dans le monde). On attribue cette bonne performance, entre autres, à l’utilisation, dans le traitement des personnes contaminées, d’un médicament cubain, l’Interferon Alfa 2B Humain Recombinant (mieux connu commercialement sous le nom de Heberón). Mercredi, on déplorait une trentaine de nouveaux cas seulement, une nette baisse (1501 cas depuis le début). Comparez ces chiffres avec ceux du Québec (1859 décès et plus de 27 000 cas), avec une population pourtant inférieure, et vous comprendrez pourquoi je me sens davantage en sécurité à Cuba qu’au Québec.

Quand les vols commerciaux reprendront-ils entre Cuba et le Québec ? Certains disent : pas avant l’automne. Il faudra peut-être attendre l’arrivée d’un vaccin... Cette guerre contre la covid-19 a déjà coûté très cher en vies humaines et en pertes de toutes sortes pour l’économie cubaine fragilisée par soixante ans de blocus étatsunien pour qu’on ordonne une ouverture de façon précipitée.

D’ici là, prenez soin de vous et de votre famille. Bonne fête des travailleurs !