Donald Trump au monument d’Abraham Lincoln

Nous le savons depuis un bon moment déjà: Donald Trump a hâte de reprendre la route. Confiné à la Maison-Blanche depuis quelques semaines, il a planifié une première sortie pour dimanche.

Le président s’exprimera sur la crise actuelle et répondra à des questions pendant deux heures. On tente de reproduire la formule «town hall» (assemblée publique), mais sans la présence de la foule sur le site. L’événement baptisé «America Together : Returning to Work» sera animé par deux présentateurs de Fox News : Bret Baier et Martha MacCallum.

Déjà bien des analystes considèrent qu’il est prématuré et de fort mauvais goût pour l’administration de se féliciter pour sa stratégie dans le dossier de la lutte à la COVID-19. Il y a peu, Jared Kushner, gendre et conseiller du président, évoquait «a great success story». Bien difficile de réconcilier cette déclaration avec le bilan américain. Plus de 60 000 morts et une des pires situations sur la scène internationale.

Alors qu’Anthony Fauci revient à la charge et met en garde contre un déconfinement trop rapide, le président ira de l’avant en s’associant à un des symboles forts de l’histoire américaine : le monument d’Abraham Lincoln. Vous avez peut-être en mémoire de grands rassemblements qui se sont déroulés à cet endroit et Donald Trump y avait convié ses concitoyens pour la fête du 4 juillet l’an dernier.

Le président n’hésite jamais à se comparer à Lincoln et des partisans républicains considèrent que Donald Trump est même supérieur au grand homme. J’avais d’ailleurs commenté cette comparaison douteuse dans un billet publié en décembre 2019.

La Maison-Blanche affirme qu’on n’encourage pas les partisans du président à se présenter sur le site dimanche et qu’on installera un périmètre de sécurité pour éviter les regroupements et respecter les mesures de distanciation.

Même s’il ne pourra bénéficier de la présence de ses fidèles les plus convaincus pour se mettre en valeur, Donald Trump profitera malgré tout d’un décor impressionnant pour passer son message et dégager une image de force.

Pendant que Joe Biden tentait ce matin de désamorcer la crise provoquée par les allégations d’agression sexuelle à son endroit, l’équipe du président termine donc les préparatifs de son grand retour dans la campagne électorale. Il s’agit d’un premier pas, l’objectif ultime étant de lui permettre de renouer avec les plus grands rassemblements qu’il affectionne tout particulièrement.