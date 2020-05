[EN DIRECT] Ottawa met fin au marché des armes d'assaut de type militaire

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau bannit la vente et l'utilisation de 1500 types d'armes d'assaut de style militaire, a confirmé le premier ministre vendredi.

«À partir de maintenant, il n'est plus permis de vendre, d’acheter, de transporter, d'importer ou d’utiliser des armes d'assaut de type militaire au Canada», a-t-il déclaré durant son point de presse quotidien.

En tout, 1500 modèles et variantes de ce type d'armes seront interdits de vente, notamment le Ruger Mini-14 utilisé durant le massacre de Polytechnique Montréal, le 6 décembre 1989.

L’arme utilisée à la tuerie de la grande mosquée de Québec, le VZ58 Sporter, est aussi visée.

«Ces armes n’ont été conçues qu’à une seule et unique fin: tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n’ont aucune utilité – et elles n’ont pas leur place – chez nous», a martelé M. Trudeau lors de l’annonce.

Ottawa procède par voie réglementaire pour mettre en place l’interdiction, qui entre en vigueur immédiatement.

Cette mesure survient peu de temps après la pire fusillade qu'ait connue le Canada et qui a fait 22 morts, en Nouvelle-Écosse, durant le weekend du 18 avril.

Les Canadiens qui possèdent déjà légalement une des armes désormais interdites auront une période d’amnistie deux ans pour se conformer à la nouvelle réglementation. Le ministre de la Justice, David Lametti, a toutefois précisé qu’il leur sera formellement interdit d’utiliser ces armes ou de les vendre.

Prêt à agir il y a un mois

Le premier ministre Trudeau a indiqué qu'Ottawa était prêt à aller de l'avant depuis environ un mois avec l'interdiction des armes d'assaut de type militaire.

Il a toutefois fait valoir, lorsqu'invité à expliquer pourquoi son gouvernement n'avait pas agi plus tôt, qu'il a d'abord dû se concentrer sur la crise de la COVID-19.