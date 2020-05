En Russie, débrouille et marché noir face à la pénurie de masques

Principal moyen de protection à l’ère du coronavirus, le masque est devenu une denrée rare en Russie : épuisé dans les pharmacies, il s’échange sur les messageries de quartier, se vend sur internet et se coud à domicile.

Comme dans de nombreux autres pays, les masques, gants et autres moyens de protection ont rapidement disparu des pharmacies et supermarchés dès le début de l’épidémie de coronavirus, qui a atteint la Russie en mars et a fait depuis plus de 100 000 infectés et 1000 morts.

Les pénuries ont obligé les Russes ordinaires, entreprises voulant protéger leurs employés mais aussi médecins et infirmiers à se fournir via d’autres canaux plus ou moins légaux.

« Il y a un manque criant de moyens de protection dans toutes les régions. Quasiment tous les hôpitaux ont des problèmes et dans la plupart d’entre eux, la situation est proche d’être critique », s’alarme Andreï Konoval, coprésident du syndicat de médecins Action.

Selon lui, la majorité du personnel médical, n’étant « tout simplement pas ravitaillée », est obligée d’acquérir par ses propres moyens le matériel essentiel à son travail. « Avec leurs salaires, impossible d’en acheter suffisamment, alors beaucoup se débrouillent en lavant les masques ou en les utilisant de manière prolongée », ajoute M. Konoval.

Cette situation a été confirmée par des médecins interrogés par l’AFP.

« J’ai donné des matériaux à tous mes amis docteurs pour qu’il puissent coudre eux-mêmes leurs masques car il y avait un manque catastrophique », témoigne ainsi Natalia Eïsmont, médecin généraliste dans la région de Sverdlovsk.

« Malheureusement, il arrive qu’il faille acheter des moyens de protection au marché noir », reconnait également Boris Tchouradzé, médecin-chef de l’hôpital K+31 de Moscou, lors d’une visite la semaine dernière de son établissement, qui soigne environ 70 patients atteints de la COVID-19.

Messageries et annonces

Reconnaissant les pénuries, le président Vladimir Poutine a ordonné la création d’une « réserve fédérale » des moyens de protection qui fournirait les hôpitaux.

Mais pour les Russes ordinaires, le seul moyen de se fournir en masques reste de les acheter au marché noir.

Sur WhatsApp, les offres abondent dans les discussions de groupe fermées de quartier ou de district, d’ordinaire utilisées pour partager des informations locales entre voisins.

« Bonsoir! J’ai des masques trois couches à 55 roubles (0,70 euros) pièce », indique par exemple un message consulté par l’AFP dans un groupe d’habitants de la région de Moscou, accompagné d’une photo des masques dans ce qui semble être un entrepôt rempli de cartons.

Ce type de masque à usage unique, qui coûtait seulement quelques roubles avant la pandémie, doit en théorie être remplacé toutes les 4 heures. D’autres offrent des masques « réutilisables » cousus main.

Sur Telegram, autre messagerie populaire, les annonces sont plus ambitieuses : photos à l’appui, des vendeurs proposent des dizaines de milliers de masques chirurgicaux, des masques FFP plus sophistiqués, des tests de dépistage ou du désinfectant par dizaines de litres.

Sur les sites d’annonces Avito et Youla, les offres se comptent en centaines avec livraison à domicile.

« Perdu la bataille »

Les autorités ont dans un premier temps tenté de juguler ce marché qui a attiré les opportunistes. Début avril, le gouvernement a interdit la vente de masques et gants hors pharmacies, avant de revenir sur sa décision une semaine plus tard.

Selon une pharmacienne interrogée par l’AFP sous couvert d’anonymat, l’absence des masques en rayons est aussi entretenue volontairement, de peur pour les pharmacies de perdre leur licence, le président Vladimir Poutine ayant promis de punir celles qui augmentent les prix.

« Lorsque l’épidémie de coronavirus a commencé, les fournisseurs ont gonflé les prix et nous avons arrêté d’en acheter de peur qu’on nous enlève notre licence. On ne peut bien évidemment pas les vendre à moins que ce qu’on a payé », explique-t-elle.

Les autorités affirment elles avoir pris des mesures pour augmenter la production. Selon Vladimir Poutine, la Russie est désormais capable de produire 8,5 millions de masques de protection par jour, mais la bureaucratie retarde souvent les livraisons, selon des entrepreneurs et médecins interrogés dans les médias.

« Des mesures sont prises et les autorités essayent de régler le problème », reconnait Andreï Konoval du syndicat Action, tout en estimant que ces initiatives sont trop tardives : « Il me semble que nous avons perdu cette bataille ».