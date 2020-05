Lévy, Lt (ret) David



Nous vous annonçons aujourd'hui avec une douleur déchirante et une grande tristesse que le 26 avril 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé paisiblement à sa résidence du quartier Ahuntsic Lord Lt (ret) David Lévy, (juif converti volontaire) par amour pour cette foi.Fils adoptif de feu Mme Shoshana Rosenberg.Il laisse dans le deuil son conjoint Pierre Turcot, Mme Ginette Turcot, Jacques Bédard (Karine, Laurence, Marie Sarah), M. Réjean Turcot (Martin, Cynthia, William, Britanni, Sylvain, samuël), Mme Marlène Turcot, Richard Côté (Sophie, François), ses meilleurs amis Mme MM, Mme Céline Girard, Mme Renée Noël, ses amis M. Francis Morin et sa famille, M. Patric Demers, ses collègues de travail; Le Conseil Cree de la Baie James, 51e ambulance de campagne (forces canadiennes), de nombreux hôpitaux du Québec et tous ceux et celles qui ont croisé David sur leur chemin.Il est prédécédé de feu M. Yvon Turcot et de feu Mme Maude Turcot (Nathalie, Maude, Félix).Un sincère remerciement au Dre Louise Charest (Clinique L'Actuel Mtl) pour son attention dévouée et son professionnalisme à l'égard de David et à M. Jacques Caron.Par son dévouement remarquable, David a apporté aux personnes en milieu hospitalier sa générosité, sa bonté en laissant pour ces gens un souvenir d'un être exceptionnel.Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure au1297, CH. DE LA FORÊT, OUTREMONT