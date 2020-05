Héritage: Anne-Marie Péladeau recevra 36 millions $

L’une des filles de feu Pierre Péladeau devra recevoir 36 millions $ en héritage, a tranché la cour supérieure dans un litige avec ses frères sur le partage de la succession.

«Le tribunal espère de tout cœur que le présent jugement sera le dernier acte d’une saga familiale et judiciaire qui fut aussi longue que malheureuse et coûteuse», a commenté le juge Gérard Dugré, dans une décision rendue publique ce vendredi.

Depuis 20 ans, les héritiers du fondateur de Québecor ne s’entendaient pas sur le partage de la succession.

D’un côté se situait Anne-Marie Péladeau, qui avait cédé en vertu d’une entente les intérêts qu’elle détenait dans l’entreprise pour la somme de 50,6 millions $. À l’époque, soit en 2000, l’argent avait été versé dans une fiducie créée à la suite d’un conseil de famille en raison des problèmes de toxicomanie de Mme Péladeau. Cette dernière était d’ailleurs en tutelle.

Depuis cette entente, 12 M$ ont été versés à la fiducie.

Et de l’autre se trouvaient ses frères Érik et Pierre Karl, à qui elle réclamait 88 millions $ en raison de la hausse de la valeur des actions. Ce dernier est président et chef de la direction de Québecor, dont Le Journal fait partie.

Le litige portait essentiellement sur l’interprétation d’une clause de l’entente qui liait le paiement de sommes avec le versement de dividendes à l’entreprise Placements Péladeau Inc.

Qualifiant cette clause «d’ambiguë», le juge a finalement tranché en faveur de Mme Péladeau. Lors du procès, le juge avait demandé aux parties d’en arriver à une entente, mais elle n’a jamais abouti, notamment parce que Pierre Karl Péladeau s’opposait à ce que les avocats de sa sœur reçoivent 15 % du montant.

«Le moment est donc venu de déposer les armes et de mettre un terme à cette affaire, a conclu le juge. La paix familiale est un élément essentiel du bonheur auquel chacune des parties aspire.»