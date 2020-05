[EN DIRECT] COVID-19: plus de 2000 morts au Québec, hausse du dépistage en prévision du déconfinement

La capacité de dépistage de la COVID-19 va augmenter en prévision de la réouverture des écoles et des commerces.

Québec va augmenter sa capacité de dépistage de la COVID-19 pour atteindre 14 000 tests quotidiens à la fin de la semaine prochaine, a annoncé vendredi le Dr Horacio Arruda.

Le Directeur national de la santé publique a précisé qu’une hausse du nombre de tests va inévitablement signifier que le nombre de cas déclarés de personnes infectées va aussi croître.

Par ailleurs, Horacio Arruda estime qu’environ 3 % de la population du Québec aurait contracté la COVID-19, soit près de 250 000 personnes.

Plus de 2000 décès au Québec

Le Québec a dépassé la barre des 2000 décès en lien avec le coronavirus alors que 163 nouveaux décès ont été rapportés.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a précisé qu’il s’agissait de décès survenus au cours du mois d’avril et pas nécessairement seulement le 30 avril.

Les autorités sanitaires provinciales comptent faire un décompte précis de tous les cas et tous les décès qui sont survenus au cours du mois d’avril.

«On va faire une pause aujourd’hui parce qu’on est en train de faire la révision du mois d’avril. C’est un peu comme un magasin qui fait son inventaire», a illustré le Dr Arruda.

Il en sera de même pour tous les premiers du mois pendant la crise. «On veut faire une révision pour avoir les données les plus valides et les plus précises», a-t-il ajouté.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles

