Internationaux des États-Unis : une décision à la mi-juin

Une décision quant à la tenue des Internationaux de tennis des États-Unis de cette année sera prise à la mi-juin, alors que l’événement doit normalement avoir lieu du 24 août au 13 septembre prochain.

La Fédération de tennis américaine a indiqué vendredi qu’elle tranchera dans un délai de «six à huit semaines», ce qui mènera environ à la mi-juin.

Le groupe reconnait que malgré l’amélioration de la situation quant à la pandémie de la COVID-19, celle-ci peut changer rapidement. «Nous aimerions clarifier, même si nous explorons toutes les possibilités autour des Internationaux des États-Unis, qu’un déplacement potentiel de date ou d’endroit ne fait pas encore partie de nos plans immédiats», a mentionné la Fédération américaine par voie de communiqué.

Les organisateurs du tournoi sont en contact constant avec les officiels de l’État de New York, qui est sévèrement touché par le virus. Lors de la dernière mise à jour, l’État comptait 304 000 cas confirmés de COVID-19, soit un peu plus du quart du pays au complet. De plus, plus de 18 000 décès y ont été dénombrés.