Internet: le rachat du gestionnaire de .org bloqué par l’Icann

Le régulateur qui surveille l’utilisation des adresses internet, l’Icann, a bloqué jeudi le rachat du gestionnaire du domaine .org, prisé des organisations à but non lucratif, par un fonds d’investissement.

Ethos Capital avait offert un milliard de dollars pour racheter ce gestionnaire, Public Interest Registry (PIR), à Internet Society, une association.

Pour finaliser ce rachat, il devait obtenir le feu vert de la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (Icann).

«Le moins que l’on puisse dire c’est que notre décision de rejeter cette demande a fait suite à un examen approfondi», a indiqué à l’AFP le président de l’Icann, Maarten Botterman.

«Cette demande de changement de contrôle était extrêmement complexe, entre autres parce qu’elle comprenait la conversion d’une organisation à but non lucratif en entité commerciale qui aurait été lestée d’une dette de 360 millions de dollars», a-t-il expliqué.

L’extension .org regroupe 10,5 millions de sites internet, dont ceux d’organisations, des plus petites aux plus grandes, qui défendent les causes les plus diverses.

On y trouve notamment l’Organisation des Nations unies, la Banque mondiale (worldbank.org), le Comité international de la Croix-Rouge (icrc.org) ou Médecins sans frontières États-Unis (doctorswithoutborders.org).

L’Icann considérait que ce nom de domaine avait une «nature fondamentale d’intérêt général», selon M. Botterman.

«L’idée d’en transférer le contrôle à une entité commerciale ayant des mécanismes inconnus à ce jour d’interaction avec sa communauté pour la protéger faisait que ce n’était pas raisonnable pour nous d’autoriser ce changement», a-t-il ajouté.

Ethos Capital a estimé que cette décision constituait un «dangereux précédent». Elle «ouvre la voie au rejet unilatéral par l’Icann de transferts futurs en raison de pressions intéressées de la part de parties extérieures à la transaction», a-t-il répondu, sollicité par l’AFP.

«Cette décision va asphyxier l’innovation et entraver l’investissement futur dans le secteur des domaines internet», selon ce fonds né en 2019, qui ne divulgue pas le nom de ses investisseurs.

Le procureur général de Californie Xavier Becerra avait écrit à l’Icann en avril pour la convaincre de rejeter ce rachat. «Permettre à Ethos Capital ou à toute autre entreprise de prendre le contrôle du registre, sans connaître clairement les changements potentiels que cela implique, génère des inquiétudes significatives chez la communauté des organisations à but non lucratif», avait-il argumenté.