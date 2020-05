La Cour criminelle en mode virtuel

Après la Cour supérieure, la Cour du Québec s’apprête elle aussi à effectuer un virage technologique et, à compter de mardi prochain, la salle où comparaissent habituellement les détenus et les personnes accusées au criminel fonctionnera en mode présentiel et en mode virtuel.

«Il y aura toujours sur place un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, un membre de l’Association des avocats de la défense de Québec et du bureau d’aide juridique pour traiter l’ensemble des dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’urgence», a fait savoir le juge coordonnateur Jean-Louis Lemay.

Toutefois, les avocats intéressés pourront se brancher à la salle virtuelle pour y tenir une enquête sur remise en liberté au fond, une audition dans le cadre d’un relevé de défaut, lors de l’énumération de conditions de remise en liberté après négociation avec le procureur du DPCP, dans le cadre d’une demande ou d'un retour d’examen sur l’aptitude ou la responsabilité, ou encore après avoir obtenu une permission du bureau de la coordination.

Reconnaissance de culpabilité

La semaine suivante, une deuxième salle virtuelle ouvrira ses portes pour permettre l’enregistrement de reconnaissance de culpabilité de personnes détenues si les parties font une suggestion commune pour le règlement du dossier.

«Les détenus vont demeurer au centre de détention et ils seront présents en vidéoconférence. Si une victime souhaite assister à l’audience ou témoigner, le juge décidera des modalités pour le permettre en accord avec les règles liées à l’urgence sanitaire», a rappelé le juge Lemay en ajoutant que, si l’expérience s’avérait positive, on pourrait «élargir éventuellement à d’autres types de plaidoyers ou à la tenue de conférence de facilitation ou de gestion».