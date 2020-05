«La vraie nature» : ce n’est qu’un au revoir

MONTRÉAL – Parole de Jean-Philippe Dion : «La vraie nature» reviendra à la télévision éventuellement. Pas la saison prochaine, la pandémie de COVID-19 ayant eu la peau de l’émission cette année, mais l’animateur tient à rembarquer dans sa barque lorsque ça sera possible.

Jean-Philippe arrive même à entrevoir positivement le report de la quatrième saison de son rendez-vous du dimanche soir.

«En quelque part, oui, c’est déchirant, parce que j’aurais aimé tourner et je sais que les gens aiment l’émission. Quand une émission va bien, on veut miser dessus! Mais, en même temps, ça va aussi avec notre philosophie quant à "La vraie nature" : on ne veut pas non plus en faire trop. Nos saisons sont courtes, parce qu’on ne veut pas étirer la sauce», avance l’âme du projet.

«Moi, je veux que "La vraie nature" demeure un écrin, un petit bijou dont on prend bien soin, et qu’on donne le même temps de préparation à chaque invité, à chaque émission. Dans un sens, ce n’est pas grave, parce que je sais que de nouvelles histoires vont arriver, d’autres personnalités vont émerger dans l’univers médiatique. Je pense que ça nous permettra d’avoir une quatrième saison encore plus riche, d’avoir un regard nouveau.»

Évidence

Il n’était pas encore confirmé officiellement que «La vraie nature» serait de retour en 2021 lorsqu’il a été annoncé, le 22 avril dernier, que le «talk-show» prendrait une pause forcée, la pandémie empêchant l’enregistrement de nouvelles rencontres cet été.

Aux dires de Jean-Philippe Dion, TVA était toutefois très intéressée à poursuivre l’aventure l’an prochain.

Oui, les mesures de confinement s’assouplissent peu à peu, et on ne sait pas quelle allure aura le Québec en août. Il sera peut-être alors possible de festoyer entre amis dans des chalets ou ailleurs, et on pourrait présumer que de nouveaux épisodes de «La vraie nature» auraient pu se tourner dans un tel contexte.

Mais le cycle de production de «La vraie nature» s’entame normalement au début avril. Dans les conditions actuelles, il était impossible de commencer la recherche d’invités et la planification en vue d’une nouvelle saison.

«C’est devenu une évidence qu’on ne tournerait pas cet été», atteste Jean-Philippe Dion, qui produit aussi «La vraie nature» avec Productions Déferlantes.

Histoires fortes

L’homme n’a pas eu le loisir de ressasser longtemps sa déception, occupé comme qu’il est présentement par la préparation du grand spectacle «Une chance qu’on s’a», que TVA et Télé-Québec diffuseront simultanément le 10 mai, et dont est chargé Productions Déferlantes. Il planche également sur la renaissance de «Star Académie», à venir l’hiver prochain.

Aussi, «La vraie nature», qui tire sa révérence ce dimanche avec une édition spéciale «confidences», une compilation de moments inédits encore jamais présentés, a été le théâtre de touchants tête-à-tête en ce début 2020.

Gilles Duceppe, Édith Butler, Marguerite Blais, Mehdi Bousaidan, Pascale Bussières et François Pérusse, pour ne nommer que ceux-là, ont retenu l’attention de l’hôte du chalet avec leurs récits surprenants, et des têtes d’affiche qui se font généralement plus rares à TVA, comme Boucar Diouf ou Patrice L’Écuyer, ont également eu leur instant de gloire à «La vraie nature».

«Ça faisait longtemps que j’avais hâte de le rencontrer, de faire une entrevue avec lui. C’est un gars qui ne se raconte jamais, et il a accepté», précise Jean-Philippe Dion au sujet de Patrice L’Écuyer.

«Pour moi, c’est juste la preuve qu’on a pris la bonne tangente avec "La vraie nature", que c’est l’histoire qui prime. On n’est pas dans une émission où on s’impose la culture des (vedettes)

"A,B,C", où on catégorise les gens. C’est ce qu’on se répète toujours dans nos réunions : on veut des histoires intéressantes. Et les invités sont d’une générosité exceptionnelle. C’est surprenant à quel point ils vont loin dans leurs confidences, à quel point ils nous racontent des choses exceptionnelles», complète Jean-Philippe Dion.

La dernière de «La vraie nature», intitulée «Les confidences du chalet», sera diffusée ce dimanche, 3 mai, à 21 h, à TVA.