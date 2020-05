L'animateur Anderson Cooper annonce en direct qu'il est papa

L'animateur-vedette de la chaîne américaine de nouvelles en continu CNN Anderson Cooper a annoncé une bonne nouvelle en direct à la télévision.

«Je veux partager avec vous quelques bonnes nouvelles. Lundi, je suis devenu père», a lancé jeudi soir Cooper, visiblement ému.

«Je suis un père, j’ai un fils et je veux vous le présenter», a poursuivi l’animateur de 52 ans, avant qu’une photo du poupon n’apparaisse à l’écran.

Touchante publication

L'animateur s'est aussi tourné vers Instagram pour partager sa joie.

«En étant gai, enfant je ne croyais pas que ce serait possible d’avoir un enfant un jour et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont ouvert la voie, ainsi qu’aux infirmières, médecins et toutes les autres personnes impliquées dans la naissance de mon fils».

Touchante publication L'animateur s'est aussi tourné vers Instagram pour partager sa joie. «En étant gai, enfant je ne croyais pas que ce serait possible d’avoir un enfant un jour et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont ouvert la voie, ainsi qu’aux infirmières, médecins et toutes les autres personnes impliquées dans la naissance de mon fils» «Je suis surtout reconnaissant envers la mère porteuse qui a porté Wyatt»

Wyatt Morgan Cooper, qui pèse 7 livres et 2 onces, est né grâce à une mère porteuse lundi soir. «Je suis surtout reconnaissant envers la mère porteuse qui a porté Wyatt».

Anderson Cooper a donné à son fils le nom de son père, décédé lorsqu’il avait 10 ans.

La mère du journaliste, Gloria Vanderbilt, est morte au mois de juin l’année dernière.