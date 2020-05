Le Canada aplatit... le français

Haaaaa le Canada ! Ce magnifique pays bilingue, où les deux langues officielles cohabitent harmonieusement, sur un pied d’égalité !

Heu... non !

En cette période de pandémie, une chose est sûre : le français en arrache. Quand ce n’est pas le premier ministre Justin Trudeau qui baragouine des phrases qui ne sont ni en français ni en anglais dans son point de presse, c’est Santé Canada qui autorise que des produits dangereux n’aient aucune étiquette en français.

Et à côté de ça, les ministres nous infligent des textes bâclés, mal traduits.

Le français au Canada ? Who cares ?

De kessé ?

Sur son compte Twitter, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, nous informe : « Joyeux anniversaire n’est pas la seule chanson que vous pouvez chanter en vous lavant les mains pendant 20 secondes ! Voyez quelles sont certaines de mes préférées ci-dessous ».

Et quand vous cliquez sur la vidéo qui accompagne ce gazouillis, vous avez un clip officiel de l’Agence de la santé publique du Canada où, en anglais seulement, la Dre Tam nous dit qu’elle chante parfois Singing in the rain ou We will wash you (sur l’air de We will rock you).

Entre vous et moi, qu’est-ce qui empêchait la Dre Tam de s’adresser en français aux millions de francophones au pays dans une vidéo rigolote où elle aurait chantonné Lavez lavez, de Martine St-Clair, ou C’qu’on est bien dans son bain, de Patrick Zabé ?

Avez-vous suivi le scandale des étiquetages de produits nettoyants, qui ne seront pas étiquetés en français par Santé Canada... parce qu’on est en période de crise et que le français passe en deuxième ?

Je suis entièrement d’accord avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a écrit sur Twitter à ce sujet : « Les étiquettes de nettoyants sont un enjeu de sécurité. Les francophones ne les comprendront pas ? Bof... Le Canada en crise est unilingue anglophone ».

Une chose est sûre : pendant cette crise, on se rend compte à quel point les députés et ministres libéraux massacrent le français...

Patty Hadju, ministre de la Santé, a écrit cette semaine : « Cet après-midi, l’Agence canadienne de santé publique a adressé (sic) les Canadiens avec une mise à jour sur la dernière modélisation nationale ».

Lucille Collard, députée libérale d’Ottawa-Vanier, a écrit au sujet d’une fraude commise en pleine pandémie : « Demeurez assurez que vos maisons n’allez pas être débranchés pour défaut de paiement ».

Catherine McKenna est ministre de l’Infra-structure et des Collectivités. Sur son compte Twitter, elle poste une photo d’elle avec le slogan unilingue anglais : « We are all in this together ».

J’imagine que ça aurait été trop compliqué de spécifier, en français, qu’on était aussi « tous ensemble » dans cette lutte contre la pandémie.

À côté d’une vidéo d’elle pratiquant la boxe, la ministre a écrit : « La natation me manque vraiment, mais ce punching bag m’a vraiment aidé (sic) à rester concentré (sic) en battant (sic) COVID-19 et Aplanir la courbe ! Comment avez-vous (sic) resté actif et aider (sic) à Aplanir la courbe ? »

Et vous... comment aplatissez-vous le français, Madame la Ministre ?