Le Canadien s’entend avec l’espoir russe Arsen Khisamutdinov

Le Canadien de Montréal s’est entendu avec l’espoir russe Arsen Khisamutdinov, vendredi.

Le choix de sixième ronde (170e au total) lors du dernier repêchage a obtenu un contrat d’entrée de deux ans, dont le montant n’a pas été révélé par le club.

Photo courtoisie

Lors des deux dernières saisons, l’attaquant évoluait avec le Neftekhimik de Nizhnekamsk, dans la Ligue continentale de hockey. En 2019-2020, il a amassé un but et deux aides en 31 parties. Il a également joué pour le CSK VVS de Samara, une formation œuvrant dans la deuxième meilleure ligue de la Russie. Avec cette équipe, Khisamutdinov a touché la cible neuf fois et fourni quatre aides pour 13 points en 14 affrontements.

La sélection de Khisamutdinov en avait étonné plusieurs l’an dernier, car l’homme de 6 pi 3 po et 202 lb était déjà âgé de 21 ans.