Le Tour de Beauce victime à son tour de la pandémie

Repoussée initialement le 27 mars en raison de la pandémie de COVID-19, la 35e édition du Tour de Beauce a finalement été annulée, vendredi.

Prévu du 17 au 21 juin, le Tour de Beauce a envisagé d’autres scénarios pour tenir l’événement, mais a dû abdiquer faute de solutions intéressantes. « Ça ne fonctionnait plus de trouver une date sur le calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI), a expliqué le directeur général Francis Rancourt. Nous étions rendus au mois de septembre. Il y avait trop d’incertitudes concernant l’ouverture des frontières et l’émission de visas pour les coureurs internationaux. Il y avait aussi des inquiétudes quant à la survie des équipes. On ne pouvait plus attendre et perdre de l’argent pour ainsi mettre en péril l’édition de 2021. »

Si le Tour de Beauce est annulé, Rancourt garde espoir de présenter le championnat canadien élite, junior et paracycliste, mais il a néanmoins dû réviser ses plans. Initialement, les nationaux devaient se dérouler du 25 au 28 juin à Saint-Georges. Rancourt avait identifié une fenêtre en juillet où il croyait possible de tenir les nationaux. Il croyait prendre la place du Tour de l’Abitibi qui était à l’affiche du 13 au 19 juillet et qui vit le même scénario que le Tour de Beauce avec la présence de coureurs internationaux. Cette option n’est plus dans le portrait.

Absence de canadiens

« L’UCI a refait tout son calendrier et a prévu que tous les pays tiendront leur championnat national du 20 au 23 août, a-t-il indiqué. On va se coller sur ces dates. Si les rassemblements au Québec ne sont pas repartis à ces dates, on est ouvert aussi à présenter les nationaux du 17 au 20 septembre après les Grands Prix de Québec et de Montréal prévus les 11 et 13 septembre ou même avant. Les Grands Prix devraient prendre une décision d’ici deux semaines selon M. Arseneault [Serge]. On pourrait perdre quelques coureurs, mais ça ne nous affecterait pas tant que ça si les nationaux se déroulent dans la même période que le Tour de France. »

Hugo Houle (Astana), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Michael Woods (EF Pro Cycling) sont les Canadiens qui pourraient briller par leur absence en raison de leur participation au Tour de France. Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), dont la formation fait ses débuts cette année sur le WorldTour, espère prendre le départ. Trois autres Canadiens portent les couleurs de la formation détenue par le Québécois Sylvan Adams, dont le Montréalais James Piccoli.

Gran Fondo

Les championnats du Québec Espoirs (8 au 16 ans) sont aussi prévus en Beauce cette année. Si les conditions le permettent, ils auront lieu dans la semaine suivant les nationaux. Finalement, le Gran Fondo Lac-Mégantic aura lieu le 20 septembre, mais pourrait être déplacé le 27 selon les dates de présentation du championnat canadien sans problème.