Mark Streit devient propriétaire du SC Berne

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mark Streit est l’un des nouveaux propriétaires du SC Berne, un club évoluant dans la meilleure ligue de la Suisse.

La formation helvète est en pleine transition, alors que quatre propriétaires et membres du conseil d’administration ont décidé de tourner la page sur leur association avec l’équipe.

Vendredi, ceux-ci ont été remplacés par quatre nouveaux hommes, dont Streit et le défenseur des Predators de Nashville Roman Josi.

L’ancien membre du Tricolore sera dorénavant du conseil d’administration du SC Berne, alors que Josi y déléguera son père tant et aussi longtemps que sa carrière de joueur de sera pas terminée.

«Le hockey est ma passion, a exprimé Streit dans un communiqué de sa nouvelle formation. Je veux faire tout en mon possible pour promouvoir les jeunes talents sur et à l’extérieur de la glace. Je veux transmettre mon expérience et mes connaissances.»

Streit a été un choix de neuvième ronde du CH au repêchage de 2004 et a d'abord disputé trois campagnes avec la Sainte-Flanelle (2005 à 2008). Il a également porté les couleurs des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et des Penguins de Pittsburgh. L’homme qui a aujourd’hui 42 ans a ensuite complété sa carrière dans le circuit Bettman en jouant deux autres parties avec le Canadien lors de la campagne 2017-2018.

En 786 matchs, il a amassé 96 buts et 338 mentions d’aide pour 434 points.