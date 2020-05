Notre arc-en-ciel est délavé

Ça ne va pas si bien que ça... Plus de 61,000 morts aux États-Unis. En quelques semaines on a dépassé le nombre de morts de la guère du Vietnam.

Rien pour assombrir l’humeur du Jocker orange. En conférence avec le gouverneur du New Jersey, il déclare ressentir un bon feeling. Le feeling que non seulement ça va bien mais que bientôt tout ira encore mieux qu’avant la pandémie. Que les États-Unis seront encore plus puissants.

Dans ce délire euphorique il affirme que tout est sous contrôle qu’ils ont des masques à ne plus savoir qu’en faire et autant de respirateurs. On dirait qu’il a un arc-en-ciel dans le cerveau.

Un optimisme qui entre en contradiction totale avec l’état d’esprit d’Andrew Cuomo le gouverneur de l’état de New York qui lui, fait face à une toute autre musique, aux prises avec l’épicentre de la pandémie aux États-Unis.

Lors de son point de presse du 29 avril, Cuomo a prononcé un discours d’une telle intelligence et d’une telle noblesse de cœur qu’il parvient à nous rappeler que l’Amérique est capable de grandeur.

Ce point de presse est disponible sur Youtube et vaut la peine d’être écouté.

Dans les prochaines heures, plusieurs états américains mettront fin au confinement et reprendront l’acticité économique. Difficile de ne pas y voir un certain aveuglément. Lorsqu’ au Michigan on voit des hommes armés attendre à la porte du Capitole pour connaître le résultat du vote sur le déconfinement ça en dit long sur la pression exercée.

Au Québec nous avons l’impatience plus modérée, Dieu Merci.

En région le déconfinement semble possible à plus ou moins brève échéance.

Dans la grande région de Montréal, la situation demeure préoccupante. Le premier ministre a beau dire que la majorité des décès se produisent dans les CHSLD, il n’y a rien de réconfortant à savoir que nos aînés subissent les affres de la COVID-19 et qu’ils meurent délaissés.

Combien triste aussi l’annonce du décès d’une troisième préposée aux bénéficiaires. Un travail si dur, si exigeant, si mal rémunéré et au bout la mort...

Les hôpitaux de Montréal commencent à montrer des signes d’engorgement. Et Montréal-Nord voit la propagation des cas se multiplier. Notre mois de mai s’amorce sur une note dissonante.

Même si on n’y va pas à fond la caisse, allons-nous repartir la machine le 11 mai prochain?

Nous gardons espoir en étant bien conscient que la sortie de crise pourrait être retardée. Notre arc-en-ciel palit.