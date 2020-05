Qu’est-ce que tu fais quand le ciel te tombe sur la tête?

J’ai 38 ans, et je ne sais plus à quel saint me vouer, comme le disait ma défunte mère, pour sortir du trou noir dans lequel je suis enlisée présentement. Mon chum m’a quittée il y a six mois, parce qu’il a rencontré la femme de sa vie et qu’il ne pouvait pas la laisser passer, me laissant avec deux enfants sur les bras, puisqu’il n’a même pas demandé la garde partagée. En compensation, il m’a abandonné sa part de la maison, mais comme elle n’est même pas au quart payée et que je dois désormais assumer seule l’hypothèque, c’est ni plus ni moins qu’un cadeau empoisonné. Et pour couronner le tout, j’ai perdu ma job la semaine passée.

Comme tu peux voir, y’a pas un aspect de ma vie qui marche comme du monde. Jamais je n’aurais pensé qu’une fille dynamique, fière et débrouillarde comme moi puisse tomber aussi bas. Je me raisonne parce que j’ai deux jeunes enfants à la maison, mais si tu savais comme j’aurais envie de me tirer une balle dans la tête.

Mon pauvre père m’aide comme il peut, mais ça ne suffit pas pour soulager mes épaules qui se sentent bien lourdes ces temps-ci. J’ai décidé de mettre la maison en vente pour me soulager financièrement, mais comme je dois faire ça en même temps que je me cherche du travail, je crains la surcharge. Et ça, je ne pourrais pas y survivre, d’autant moins que mes filles trouvent déjà que je les délaisse trop. Au secours !

Une fille désespérée

Quand l’adversité frappe sur plusieurs fronts en même temps, il est important de réviser ses priorités pour ne pas trop s’éparpiller. Commencez par bien respirer par le nez avant de vous lancer à tort et à travers dans l’action. Certes, vos filles ont besoin de vous, mais il faut prendre le temps de leur expliquer que vous êtes temporairement submergée, et que leur père ainsi que leur grand-père pourraient leur servir de substitut à l’occasion.

Est-il nécessaire de mettre la maison en vente avant d’avoir trouvé un nouveau travail ? Vos finances pourraient peut-être vous offrir une plus grande marge de manœuvre ? C’est une chose importante à considérer. Il faut aussi vous préserver des plages de loisirs pour ne pas vous épuiser. Car ce n’est vraiment pas le temps de vous rendre malade en plus. Dites-vous que votre équilibre personnel reste la pierre angulaire de la réussite de ce passage difficile. Bonne chance !