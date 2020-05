Quoi regarder à la télévision samedi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 2 mai.

• À lire aussi: Quoi regarder à la télévision vendredi?

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

Seuls ensemble

Pierre-Yves Lord anime cette nouvelle série basée sur des échanges virtuels improbables entre deux personnes résidant dans des villes différentes, à l’extérieur du pays, en cette période de pandémie. On jase des hauts et des bas du confinement, de trucs pour prendre soi et de nos proches et on partage des anecdotes survenues dans les dernières semaines, dans ce contexte de vie si particulier.

Samedi, 12 h 15, TV5.

Hors Québec

Série qui donne la parole au nouveau visage de la francophonie canadienne hors-Québec. Les animateurs Vincent Poirier, Martin Laporte, Olivier Nadon, Nadia Campbell et Stéphane Guertin vont à la rencontre de communautés qui se sont adaptées pour vivre dans leur langue et leur culture au quotidien.

Samedi, 13 h, TVA.

Pixels

Adam Sandler et Michelle Monaghan se partagent la vedette de cette comédie familiale de Chris Columbus dans laquelle d’anciens jeux d’arcades se mobilisent pour contrer l’attaque d’extraterrestres armés de versions meurtrières de franchises comme Pac Man, Donkey Kong et Galaga.

Samedi, 18 h 30, TVA.

Jack Ryan: recrue dans l’ombre

Un jeune analyste de la CIA (Chris Pine) nouvellement débarqué sur le terrain met au jour un complot russe visant à détruire le système économique des États-Unis, au moyen d’une attaque terroriste.

Samedi, 18 h 30, V.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Tout simplement country

Pour un samedi soir à saveur country, on rejoint Guylaine Tanguay et ses invités, qui chantent et s’amusent dans la bonne humeur. Cette semaine, la reine du genre reçoit Mack et Ro, Laurie LeBlanc et Claudine Coulombe, gagnante du concours Voulez-vous chanter à "Tout simplement country"?.

Samedi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

Outlander - Le chardon et le tartan

ICI ARTV a entamé, depuis la semaine dernière, la diffusion télévisée de la cinquième saison de la série à succès Outlander – Le chardon et le tartan, inspirée des romans à succès du même titre de l’auteure Diana Gabaldon. Le clan Fraser est maintenant installé en Caroline du Nord, sur fond de révolution américaine. On peut rattraper le premier épisode sur ICI Tou.tv Extra.

Samedi, 22 h, ICI ARTV.

Photo d'archives, AGENCE QMI

Séquelles

La série Séquelles, avec Céline Bonnier, avait fracassé un record d’écoute sur Séries Plus lors de sa diffusion originale, au printemps 2016. Elle est maintenant reprise intégralement sur la chaîne. Adaptation du roman Le cri du cerf, de Johanne Seymour, la fiction réalisée par Louis Bélanger suit Kate McDougall (Bonnier), une ancienne enquêteuse des crimes majeurs rétrogradée en région qui découvre le cadavre d’une fillette sur les rives de son lac des Cantons-de-l’Est. François Papineau, Élise Guilbault, David Boutin et Alexis Martin sont aussi de la distribution.