Romanov signera avec le CH

MONTRÉAL | Il n’y a maintenant plus aucun doute. Alexander Romanov poursuivra sa carrière dans l’uniforme du Canadien de Montréal. Le choix de deuxième tour au repêchage de 2018 attendra toutefois encore quelques jours avant de parapher son premier contrat dans la LNH.

En entrevue au Journal de Montréal, Dan Milstein a confirmé les intentions de son jeune client.

«Alexander s’en vient définitivement à Montréal, a dit Milstein. Il reste juste à savoir s’il aurait la permission de terminer la saison avec le Canadien si la LNH reprenait ses activités cet été ou un peu plus tard. Pour cette raison, nous attendrons avant de finaliser l’entente. Mais Alex veut jouer à Montréal.»

Marc Bergevin a déjà dit à quelques reprises qu’il avait bon espoir de s’entendre avec le défenseur russe de 20 ans. Le CH devait toutefois attendre jusqu’au 1er mai avant d’entreprendre officiellement les démarches puisque le contrat de Romanov avec le CSKA de Moscou se terminait à partir de cette date.

Pour Romanov, l’enjeu restera à savoir s’il pourrait jouer d’ici la fin de la saison 2019-2020. Si c’était le cas, il brûlerait une première année de son contrat de recrues.

De grandes attentes

Dans une récente entrevue avec les médias montréalais, Trevor Timmins avait encore une fois le sourire dans la voix quand il parlait du défenseur de 5 pi 11 po et 185 lb.

«Romanov a beaucoup d’énergie, il a toujours un sourire dans le visage, avait dit Timmins. Il a une personnalité comme Gally (Brendan Gallagher). J’espère qu’il connaîtra une belle carrière dans la LNH et qu’il aidera notre équipe.»

À Montréal, Romanov devrait gagner un poste au sein du top six à la ligne bleue. Il offrira un précieux coup de main du côté gauche, la faiblesse du Tricolore depuis le départ d’Andreï Markov. Après Ben Chiarot, les Brett Kulak et Victor Mete n’ont pas le coffre pour jouer de grosses minutes.

À sa deuxième saison complète avec le CSKA de Moscou, Romanov a présenté des statistiques modestes dans la KHL, récoltant seulement sept passes en 43 rencontres. Il jouait un rôle limité au sein de son équipe avec un temps de jeu moyen de 12 min 43 s.

Timmins s’explique mal la faible utilisation de son jeune espoir dans la KHL, mais il a une théorie intéressante pour expliquer cette statistique.

«Je dois faire attention à ma réponse, on pourrait m’écouter en Russie, avait lancé en riant Timmins. Je crois qu’ils ont le sentiment qu’Alexander viendra dans la LNH pour la prochaine saison, alors ils ne voyaient pas l’intérêt de l’utiliser autant. C’est ma propre opinion. Mais on a vu ce qu’il a accompli au Championnat du monde junior avec l’équipe russe.»

Sur la scène internationale, Romanov a montré son immense potentiel. Il a gagné la médaille de bronze en 2019 et la médaille d’argent en 2020 avec la formation russe au Championnat du monde junior. En 2019 à Vancouver, il avait hérité du titre de meilleur défenseur du Mondial junior grâce à une récolte de 8 points (1 but, 7 passes) en 7 rencontres. Cet hiver à Ostrave en République tchèque, il a aussi connu un très bon tournoi avec une autre nomination au sein de l’équipe d’étoiles. Il a obtenu six points (1 but, 5 passes) en sept matchs en plus de distribuer de nombreuses mises en échec.