Sonneurs d’alerte dans les résidences: la ministre Danielle McCann sonne la fin de «l’omerta»

Des aînés déshydratés, forcés de reposer aux côtés d’un voisin de chambre décédé... Devant un récit d’horreur raconté par Sol Zanetti, Danielle McCann a sonné la fin de «l’omerta» dans les résidences, en invitant le personnel à dénoncer.

Pour ce faire, le réseau ayant vu disparaitre bon nombre de gestionnaires et d’infirmières au cours des dernières années, c’est dorénavant sur les employés œuvrant auprès des personnes âgées que Mme McCann veut pouvoir miser.

«Il n’y a plus d’omerta, on veut que les gens parlent», a déclaré la ministre de la Santé, qui répondu vendredi pendant deux heures aux questions des partis d’opposition, lors d’une commission parlementaire virtuelle.

«Il n’y aura pas de représailles, il faut qu’on sache ce qui se passe sur le terrain», a assuré Mme McCann, qui songe à mettre en place une ligne téléphonique, entre autres pour les employés du secteur privé, qui n’ont pas accès à une instance syndicale.

Récit d’horreur

Cet engagement de protéger les sonneurs d’alerte a été pris après que le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, ait relaté un drame vécu dans une résidence pour aînés de Laval.

Après avoir eu vent d’une «rumeur», M. Zanetti a obtenu des témoignages d’employés faisant état du manque de protection et des conditions inhumaines auxquelles y font face les employés, comme les résidents.

«Il n’y a pas de piqué, alors ils mettent des sacs de poubelle en dessous des personnes dans leur lit, pour pouvoir les glisser, pour pouvoir les changer», a-t-il raconté, entre autres.

La ministre, à qui M. Zanetti avait relayé ses informations avant le début de la commission parlementaire virtuelle, a indiqué que le CISSS de Laval était déjà sur le dossier, depuis jeudi.

«Cette situation-là, qui est terrible, on aurait probablement pu l'éviter si des gens sur le terrain avait parlé plus tôt», a avancé le député de Québec solidaire.

La ministre a dit que cette situation illustrait bien la «crise humanitaire» que vit actuellement le Québec. «On veut avoir cette information-là, a-t-elle insisté. On veut prendre soin de nos soignants. Et des personnes âgées bien entendues et des patients.»

Troublé par ce récit, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé à ce que la ministre McCann révèle rapidement de quelle résidence il s’agit, par devoir de transparence, dès samedi, par communiqué ou en point de presse.

Les libéraux ont d’ailleurs reproché d’entrée de jeu au gouvernement d’avoir mis fin aux points de presse quotidiens en lien avec la Covid-19, et réclamé une fois de plus le report du déconfinement à Montréal.

«Alors, qu'on s'apprête à procéder à un déconfinement important, [...] pensez-vous que c'est un bon moment de réduire l'information qui offerte aux Québécois en annulant certains des points de presse quotidiens», a soulevé le député libéral de Pontiac, André Fortin.

Proches aidants

Par ailleurs, la ministre McCann a annoncé qu’une nouvelle directive pour les proches aidants sera annoncée la semaine prochaine.

«On considère qu'effectivement, on est rendu à permettre davantage à des proches aidants d'entrer et de venir aider leurs proches», a dit la ministre de la Santé.