Transport collectif: l’ARTM repousse l’augmentation des tarifs

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé vendredi le report de l'indexation tarifaire de ses services de transport collectif qui était prévue le 1er juillet 2020.

Les tarifs applicables à l'utilisation des services d’exo, du Réseau de transport métropolitain (RTM), de la Société de transport de Laval (STL) et de la Société de transport de Montréal (STM) demeureront donc les mêmes en juillet.

Les impacts économiques importants de la crise sanitaire actuelle ont convaincu le conseil d’administration de l’ARTM de repousser la hausse de ses tarifs.

«Le report de l'indexation permettra aux usagers d'éviter momentanément un impact financier supplémentaire dans un contexte exceptionnel et difficile», a indiqué Pierre Shedleur, président de l'ARTM, par voie de communiqué.

«De même, ce report nous permettra de faire progresser nos représentations auprès des gouvernements afin de minimiser les impacts à plus long terme sur les usagers, les municipalités et la vitalité économique et sociale de la région métropolitaine», a ajouté M. Shedleur.

La STL bonifie ses services

De son côté, la Société de transport de Laval se prépare à la reprise imminente des activités sur son territoire. Elle ajustera les horaires de ses services à compter du samedi 9 mai afin de pouvoir répondre à l'accroissement potentiel de l'achalandage.

Le service d'autobus sera donc accru aux heures de pointe du matin et la fréquence sera augmentée tout au long de la journée.