Un élu espagnol s’excuse après un épandage de Javel sur une plage

Un élu de Zahara de los Atunes, dans le sud de l’Espagne, s’est excusé jeudi pour avoir autorisé l’épandage d’eau de Javel sur une plage, en espérant protéger les enfants de la commune de la COVID-19.

La BBC avait rapporté la semaine passée l’opération de désinfection de la page de la ville, sur plus de deux kilomètres, au moyen de tracteurs agricoles, qui s’était déroulée la veille du déconfinement des enfants.

«J’avoue que c’était une erreur, a indiqué Agustin Conejo, élu local à la chaine britannique. Mais cela a été fait avec de bonnes intentions.»

L’opération avait été décriée notamment par les écologistes. «C’est totalement absurde, avait alors déclaré Maria Dolores Iglesias Benitez, une militante locale, au quotidien The Guardian. La plage est un écosystème vivant, et lorsque vous la vaporisez d’eau de Javel, vous tuez tout ce que vous rencontrez.»

Mis à part l’eau de Javel, Iglesias Benitez, qui travaille pour l’Association des bénévoles environnementalistes de Trafalgar, a dit craindre que les tracteurs n’écrasent les œufs de diverses espèces indigènes et migratrices.

«Si seulement ils pouvaient comprendre les dommages qu’ils ont causés à l’écosystème, a-t-elle expliqué à la BBC. La plage a sa propre façon de se nettoyer. Ce n’était pas nécessaire.»

L’Espagne est le deuxième pays le plus durement touché au monde, jeudi matin, avec plus de 210 000 cas confirmés de COVID-19 et 24 500 morts.