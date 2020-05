Ouverts depuis des semaines, des magasins de centres commerciaux qui pensaient être considérés comme des services essentiels ont récemment reçu la visite de policiers afin qu’ils ferment boutique.

Selon nos informations, des propriétés de Trudel Alliance et de Cominar ont été visitées par des membres du Service de police de Québec et de la SQ dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Plus d’une centaine d’interventions sont aussi survenues dans des commerces et entreprises de Montréal ces dernières semaines, sans que son service de police accepte de les identifier.

Photo Martin Jolicoeur

Des enseignes comme Dollarama, Hart et Teinturerie Française ont dû mettre un terme à leurs activités parce qu’elles n’avaient pas de porte indépendante donnant sur l’extérieur.

Trudel Alliance a préféré ne pas commenter, confirmant toutefois les interventions. Ses centres Place des Quatre-Bourgeois et Place Centre-Ville à Saint-Georges ont été frappés. Cominar confirme que la SQ a demandé la fermeture de magasins du Carrefour Saint-Georges.

Le sergent Claude Denis, de la SQ, n’a pu confirmer ces cas précis. « Mais dans le contexte d’urgence sanitaire, a-t-il dit, les policiers sont justifiés d’intervenir lorsque des infractions sont signalées en lien avec les récents décrets adoptés par Québec ».

Photo Martin Jolicoeur

Confusion dans les centres

Le Journal a pu constater de visu une grande confusion dans l’application des nouvelles règles du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) dans différents centres commerciaux.

À la Plaza Côte-des-Neiges, dans un quartier très touché, les clients vaquent comme à l’habitude ou presque, avec cafés, viennoiseries et bagels au passage.

Nul ne dispose d’accès extérieur direct pour la clientèle. Les Walmart, Canadian Tire, Dollarama et Marché Fu Tai les accueillent par les portes du centre. Selon l’entrée, ils parcourent des dizaines de mètres d’espaces communs avant d’atteindre leur magasin.

Au Centre Alexis Nihon, un autre complexe du centre-ville, les IGA, Dollarama, Pharmaprix et Centre d’animaux Nature demeurent ouverts, même s’ils ne disposent pas non plus d’accès extérieur direct. Son DG l’admet, ajoutant qu’il s’attendait à un appel de journaliste à ce sujet.

Directeur du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), Jean-François Belleau, parle d’une grande confusion dans les directives et l’interprétation qu’en fait l’industrie. « Chacun y va de ce qu’il en comprend ». Pour lui, les commerces « essentiels » peuvent ouvrir même sans accès extérieur. Il est de la responsabilité des centres d’aménager un accès sécurisé aux commerces enclavés.

Photo tirée du site internet

Rappel du ministère

Pour sa part, le MEI réitère avec force que « seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies et les succursales de la SAQ », ainsi que des entreprises de services jugées prioritaires (nettoyeur ou buanderie) peuvent ouvrir. « Leurs clients peuvent utiliser les aires communes des centres commerciaux uniquement pour accéder à ces commerces », précise-t-on.

Quant aux autres catégories de commerce, comme Walmart ou Dollarama, ils ne devraient ouvrir que s’ils disposent d’une porte extérieure indépendante, rappelle Québec. C’est là une obligation qui pourrait cependant élargie aux portes d’arrière-boutiques servant au chargement de marchandises, soutient le CCCD.

–Avec la collaboration de Jean Michel Genois Gagnon