Une fête du Travail sous le signe du confinement dans le monde

À défaut des traditionnels défilés, la fête du Travail a été en grande partie célébrée cette année aux fenêtres ou balcons, avec des « manifestations virtuelles » un peu partout sur le globe.

Quelques manifestations, tantôt disciplinées, tantôt chaotiques, ont tout de même eu lieu ailleurs dans le monde malgré les mesures de confinement.

Rues désertes en France

Photo AFP

Pour la première fois depuis l’interdiction des manifestations durant les guerres d’Indochine et d’Algérie dans les années 1950 et 1960, il n’y a pas eu de rassemblements en France, au nom de la lutte contre la Covid-19, qui a fait plus de 230 000 morts dans le monde.

5000 policiers à Berlin

Photo AFP

En Allemagne, les forces de l’ordre ont été déployées en grand nombre — 5000 policiers à Berlin — pour faire respecter l’interdiction de manifester à plus de 20 personnes qu’entendaient braver des mouvements d’ultragauche et d’extrême droite, ainsi que des conspirationnistes, farouchement opposés aux mesures de confinement.

Dans l’ordre a Portugal

Photo AFP

Au Portugal, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi dans plusieurs villes, respectant une distanciation de plus de trois mètres, notamment à Lisbonne, où plusieurs centaines de personnes ont agité des drapeaux aux cris de « union syndicale » et « la lutte continue ».

Une soixantaine d’arrestations au Chili

Photo AFP

Au Chili, où les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, la Plaza Italia à Santiago, traditionnel lieu de protestation, a été envahie par des manifestants. La police a arrêté une soixantaine de personnes.

Rassemblements au Liban

Photo AFP

Au Liban, plusieurs centaines de manifestants arborant masques et drapeaux libanais se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth, place des Martyrs.

Discipline en Grèce

Photo AFP

En Grèce, où le gouvernement avait appelé à reporter toute manifestation au 9 mai, le syndicat PAME, affilié aux communistes, a néanmoins organisé un rassemblement devant le parlement, très discipliné : des centaines de manifestants ont respecté les distances d’un mètre en arborant souvent écharpes sur le visage ou masques.