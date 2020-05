Une municipalité bloque sa route aux visiteurs

Alors que le Québec s'apprête à amorcer le déconfinement des régions, une petite municipalité du Saguenay bloque sa route aux visiteurs.

Un barrage routier sera érigé à l'entrée du village de Sainte-Rose-du-Nord.

Seuls les citoyens pourront circuler dans les rues de la municipalité au cours de la fin de semaine.

Le maire a pris cette décision après avoir constaté qu'encore trop de gens ne respectent pas les consignes de la santé publique.

Il veut protéger ses 400 citoyens de la COVID-19, plus particulièrement les aînés, qui représentent le quart de la population.

«Quand le gouvernement se donne l'autorité de fermer les régions, eh bien, on peut aussi fermer un village, a expliqué le maire, Laurent Thibeault. On avait déjà fermé l'accès au quai, mais on s'est aperçu que les gens ne respectaient pas les règles. On a une priorité, c'est de protéger nos gens et on a décidé de prendre les moyens pour y arriver.»

Le quai de Sainte-Rose-du-Nord est particulièrement apprécié des automobilistes et des motocyclistes pendant la saison estivale. Laurent Thibeault craint les rassemblements.

En embauchant une entreprise privée pour contrôler les déplacements, il veut éviter de perdre le contrôle.

«Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de passer? Non, mais on cherche la collaboration», a-t-il précisé.

La décision de Laurent Thibeault est toutefois loin de faire l'unanimité.

Plusieurs citoyens jugent qu'il exagère. «Fermer le village, c'est complètement imbécile et je trouve que c'est une décision complètement stupide de la part du maire», a mentionné un citoyen rencontré dans le village vendredi matin.

Certains pensent que l'installation d'affiches indiquant que seule la circulation locale est permise dans le village aurait suffi pour décourager les visiteurs indisciplinés.

«Il faut avoir confiance aux gens, a indiqué une autre. On est capable de respecter les consignes sans avoir de police autour qui nous coûte un bras et une jambe.»

Le barrage sera érigé à 10 h samedi et maintenu jusqu'à dimanche soir. Par la suite, la municipalité réévaluera la situation au jour le jour.