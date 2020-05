Une nouvelle équipe de direction aux commandes de Savoura

MIRABEL | Dix mois après le décès tragique du patron de Savoura, Stéphane Roy, dans un accident d’hélicoptère, trois nouveaux gestionnaires prennent les commandes de l’entreprise connue pour ses célèbres tomates.

L’agronome Richard Dorval est nommé président des Serres Sagami, et Caroline Dalpé ainsi que Pat Calabretta deviennent respectivement vice-présidente à la direction et vice-président aux ventes.

«Depuis juillet dernier, malgré les événements difficiles, nous avons gardé le cap, conservé cette cadence singulière en matière de développement de projets et fait preuve d'efficacité opérationnelle. Je tiens vraiment à dire bravo à toutes et à tous!» a indiqué vendredi la présidente du conseil d’administration de l’entreprise, Peggie Clermont, par communiqué.

«La mise en place des gestionnaires Richard Dorval, Caroline Dalpé et Pat Calabretta constitue selon moi un élément à la fois stimulant et réconfortant pour nos équipes de travail et pour les nombreux projets que nous avons sur la table actuellement, a-t-elle poursuivi.

Rappelons que Stéphane Roy est son fils Justin sont décédés le 10 juillet 2019 dans l’écrasement de l’hélicoptère piloté par l’homme d’affaires. Ils revenaient du chalet familial dans les Hautes-Laurentides quand l’appareil, un Robinson, s’est écrasé près du lac Valtrie, dans la municipalité de Lac-de-la-Maison-de-Pierre, soit à environ 90 km de l’endroit où il avait décollé. D’intenses et longues recherches ont permis de retrouver les deux victimes le 25 juillet.