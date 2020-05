GRENIER, Marie-Paule

née Hébert



À Laval, le 26 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Marie-Paule (Hébert) Grenier, épouse de feu Norbert Grenier.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Claude), Yves (Hélène), Normand (Josée) et Christian (Caroline), ses petits-enfants Annie, Sébastien, Pascal, Audrey et Rémi, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.