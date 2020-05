JURTSCHYSCHYN, Dmytro

(Dominique)



À 84 ans, le 2 mars 2020 est décédé Dmytro Jurtschyschyn, à Montréal. Fils de feu Wasyl (Basile) Jurtschyschyn et de feu Kateryn Dubrowna. Marié depuis 61 ans avec Sylvette Durand, décédée en juillet 2019.Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Jury) Jurtschyschyn et son épouse Jocelyne Deschênes, ses petits-enfants Charles-Olivier (Sophie Duhaime, leurs enfants Cédric, Léa et Maélie), Anne Laure et Èvelyne. Il laisse aussi sa soeur Irène (feu Yves Fortier) et ses enfants feu Michel et Anita.Né en Ukraine, il est arrivé au Canada le 1er janvier 1955. Il laisse sa belle-famille: feu Yolande (feu Gilles Tanguay), Marie-Marthe (feu Fernando Charron), feu Nicole (feu André Houle), Jacques-André (Pierrette Rondeau) et Alain (Manon Laferrière), ainsi que leurs enfants et petits-enfants, la famille en France: Michèle Moreau, son mari Christian Binoche et leur fils, Jean-Alexandre, et la famille en Angleterre: feu son cousin Michael, sa fille Zoryana et sa maman. Enfin, il laisse ses frères des Francs-Maçons, de la loge Waverley.Compte tenu des circonstances, un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure.