12 émissions éducatives: regarder pour apprendre

Sans école, les jeunes sont privés de notions importantes à leurs apprentissages. C’est particulièrement délicat pour les plus jeunes qui apprenaient à lire ou pour ceux qui éprouvent une certaine difficulté. Pour plusieurs parents, il n’est pas nécessairement facile ni possible de pallier cette absence. Petit baume, certaines émissions offrent de façon ludique quelques notions pour garder nos enfants stimulés pendant cette période d’incertitude et de confinement. La télévision ne remplacera jamais l’école, mais lorsqu’elles sont bien faites, certaines émissions complètent leurs apprentissages ou comblent ce grand vide laissé par une situation inhabituelle.

Niveau préscolaire

La boîte à lunch

C’est le créneau éducatif que propose chaque jour la chaîne Yoopa. T’es où Théo : À la découverte du monde! propose les découvertes et reportages du célèbre vidéaste intrépide à la chevelure orange.

YaYa et Zouk est une série d’animation qui stimule l’imaginaire des petits. Puis, deux émissions mettent en valeur la lecture : La cabane à histoires dans laquelle quatre enfants donnent vie aux histoires qu’ils lisent et Yétili, une heure du conte en marionnettes, prises de vue réelles et animation.

► Lundi au vendredi de 11 h 30 à 12 h 30 sur Yoopa

Sesame Street

Plusieurs adultes ont, comme moi, appris l’anglais en regardant Sesame Street. Créée en 1969 sur la chaîne américaine PBS et diffusée dans 120 pays, l’émission avait d’abord pour but d’enseigner l’alphabet et les rudiments de la lecture et de l’écriture aux enfants d’âge préscolaire. On estime que près de 90 millions d’Américains ont regardé l’émission enfants et, même après 50 ans de diffusion, Sesame Street accueille encore régulièrement des vedettes pour chanter avec les populaires marionnettes.

► sesamestreet.org ou un nouvel épisode par semaine sur YouTube

Niveau primaire

L’école à la maison

Au début du confinement, le ministère de l’Éducation et Télé-Québec ont fait équipe pour offrir des émissions aux enfants privés d’école. Pascal Morrissette et Anaïs Favron, avec l’aide de vrais enseignants créatifs et allumés, proposent différents éléments de base du cursus scolaire. Capsules éducatives ludiques cohabitent avec des suggestions pour bouger et rester actif.

► Lundi au vendredi 10 h 30 à Télé-Québec

14 mille millions de choses à savoir

Pierre-Yves Roy-Desmarais anime ce magazine ludique dont le but est de connaître 14 mille millions de choses. Pas la peine de vous dire que ça ouvre la porte à de multiples recherches. Entouré de ses collaborateurs, dont Gabrielle Fontaine, Pier-Luc Funk et Lou-Pascal Tremblay, il aborde l’utile comme le futile par le biais de sketches complètement fous.

► Disponible sur Ici Tou.tv

La minute MAJ

Ce portail offre des capsules informatives mais ludiques aux jeunes sur des sujets d’actualité. Des visages connus y livrent le contenu tout comme des jeunes de partout au pays qui ont soumis leur projet. On s’intéresse de façon accessible à un événement dont on parle beaucoup, mais en le présentant avec des repères auxquels les jeunes peuvent se rattacher. On y explique notamment les manifestations autochtones ou la destitution de Trump. Justin Trudeau y a même récemment participé pour répondre à des questions sur la COVID-19.

► Ici.radio-Canada.ca/jeunesse/maj

Vraiment Top

La chaîne éducative et culturelle francophone ontarienne TFO propose de courtes capsules savamment illustrées mettant en relief un aspect de l’histoire, de la culture, du sport, de l’économie ou de la vie quotidienne. L’art de la Renaissance, le tourisme spatial, le droit des femmes au Canada, le cycle de l’eau comme le théâtre de Ionesco, la valeur de l’argent ou les règles du tennis figurent parmi les nombreux thèmes abordés. Des segments bien documentés et illustrés avec humour pour parfaire la culture générale de nos jeunes.

► Disponible au tfo.org

Niveau secondaire

Les suppléants

Pier-Luc Funk et Catherine Brunet sont très aimés des ados. Ce sont eux qui animent cette quotidienne éducative, mais surtout déjantée et très près de l’univers des jeunes. Bref, il ne faut pas trop leur dire qu’à travers les chroniques divertissantes livrées par différents artistes, il y a des choses à apprendre. Ainsi, François Bellefeuille, Julien Lacroix, Phil Roy, Ludivine Reding, Katherine Levac, Rosalie Bonenfant, Debbie Lynch-White, Marianne Verville et quelques autres transmettent de vraies notions de maths, de français, de science, d’histoire dans un enrobage ludique et surtout avec beaucoup d’humour et d’authenticité.

► Lundi au vendredi 15 h 30 à Télé-Québec

Dans la tête de Martin Carli, Passé? Go! Et SLAM!

Dans le but de stimuler les ados confinés, le vulgarisateur scientifique Martin Carli transmet des notions de sciences, de maths et de technologies. Chaque lundi, il leur lance aussi des défis. L’historien youtubeur Laurent Turcot propose chaque mercredi une nouvelle capsule illustrée sur l’histoire du 20e siècle. L’histoire... distrayante et bien racontée.

Les jeudis, c’est au tour du slameur Élémo d’offrir un atelier d’écriture. Les jeunes qui le souhaitent peuvent aussi partager leur art. Ces capsules s’ajoutent au portail éducatif de Télé-Québec.

► Disponible sur enclasse.telequebec.tv

En famille

Génial!

Stéphane Bellavance et Martin Carli animent depuis 10 ans ce jeu divertissant qui prouve que la science est partout. C’est plus de 1500 expériences ! Avec l’aide de personnalités connues, des concurrents tentent de répondre à des questions scientifiques qui font souvent écho à quelque chose de notre quotidien. Martin et ses acolytes démontrent par la suite les résultats. Une belle façon de rendre la science accessible et concrète.

► Lundi au jeudi 19 h à Télé-Québec

Ciao plastique!

On en parle souvent, mais on agit encore trop peu. Le plastique menace sérieusement notre planète et, sans s’en rendre tout à fait compte, a envahi nos vies. La chroniqueuse et animatrice Evelyne Charuest a proposé à sa famille un défi assez saisissant : vivre pendant un an sans plastique. Trois épisodes documentent l’expérience familiale. En faisant le tri de leurs avoirs, on se rend compte que ça ne sera pas facile. Tâches quotidiennes, vêtements, articles scolaires, tout est scruté. Arriveront-ils à relever le défi ? Éducatif et inspirant.

► Vendredi 20 h sur Ici Explora

Kebec

Une très bonne émission qui met en valeur l’histoire du Québec, mais d’une façon moins conventionnelle. Noémie Mercier et ses collaborateurs y abordent des questions socioculturelles à travers les traces laissées par des artistes marquants. On y parle de la famille, de la cuisine, de la place des femmes, de la politique, de l’humour. Incidemment, cette semaine, il sera question de la science et des services d’urgence. Entre les pompiers en calèches de l’époque et la technologie d’aujourd’hui, il s’est passé pas mal de choses !

► Dimanche 21 h 30 à Télé-Québec

Le Canada : une histoire populaire

Il y a quelques années le diffuseur public Radio-Canada a mis en place un portail destiné à l’éducation où convergent plusieurs contenus. Actuellement, ce contenu est gratuit pour pallier l’absence d’école. On y retrouve notamment la série documentaire Le Canada : une histoire populaire qui retrace les grands événements de notre histoire des premiers arrivants jusqu’à 2015.

► Disponible sur Curio.ca