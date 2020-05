LAVERDURE, Jeannette



La famille Laverdure a le regret d'annoncer le décès de Jeannette Laverdure (née Ladouceur).Elle laisse dans le deuil son époux Robert Laverdure; ses enfants: Sylvie Richards (Shawn Clark) et Pascal Laverdure (Christiane Piché), ses petits-enfants: Jessi, Kyle, Véronique et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Keely, Easton, Tommy et Emmett; son frère Daniel et ses soeurs: Jacqueline et Hélène.Elle est prédécédée par ses parents Léopold Ladouceur et Géraldine Charbonneau et son frère Paul-André.Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure.Les dons à la Société Alzheimer d'Ottawa et Renfrew seraient grande-ment appréciés. Les condoléances et les dons peuvent être partagé sur