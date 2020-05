VEILLEUX, Guy



À Laval, le 25 avril 2020, est décédé M. Guy Veilleux, à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Nathalie, Josée et Frédéric, ses petits-enfants Mathieu, Valérie, Katherine, Philippe, Olivier et William, ses trois arrière-petits-enfants, ses soeurs Colette et Yolande, et sa compagne Céline.Une cérémonie commémorative se tiendra ultérieurement.