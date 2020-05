BONIN, Hélène



Le 26 avril 2020, au Centre d'hébergement Cooke de Trois-Rivières, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Hélène Bonin, fille de feu Omer Bonin et de feu Alice Joly.L'ont précédée plusieurs frères et belles-soeurs.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise, son frère Robert (Carmen Beaudoin), ses belles-soeurs Noëlla Paquette et Jeannette Dubreuil, sa grande amie Simone Lelièvre ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(es).La famille remercie tout le personnel de l'aile B2 pour les bons soins prodigués à Hélène.Dans le contexte actuel de la COVID-19, aucune cérémonie n'aura lieu.