LACASSE, Gisèle



À Laval, le 28 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Gisèle Lacasse, fille de feu Alma English et feu Xavier Lacasse.Elle laisse dans el deuil ses fils Sylvain (Nathalie), François (Emmanuelle) et Danny (Marie-Josée), ses petits-enfants et son arrière-petit-fils. Elle laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.