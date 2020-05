BAILLARGEON, Jacques



Le 29 avril 2020 à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jacques Baillargeon, époux de feu Gisèle Baillargeon (Carmoni).Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel), Ginette (Daniel), Michel (Renée) et Louise (Benoit), ses huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. De plus, il laisse son frère Serge (Manon), sa soeur Monique ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation courante, des funérailles auront lieu en toute intimité.