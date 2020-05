BARROSO (née MARTINS)

Ana Rosa



À Montréal, le lundi 27 avril 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Ana Rosa Martins, épouse de feu Alberto Antunes Barroso.Elle laisse dans le deuil ses enfants Teresa Barroso, feu Sylvestre Barroso, Ana-Maria Barroso, Isabel Barroso (Peter Riccardi), Manuel Barroso (Kim Descôteaux), Norberto Barroso (Nina Yai) et Heidi Barroso, ses petits-enfants Émilie, Tania (Philippe), Jonathan (Anita), Raphael, Alberto, Ismael, Mélissa (Nicolas), Clarissa, Eva (Jean-Francis), Miriam (Kevin), Matteo, Jessica et Isabel (Othman), ses arrière-petits-enfants Joaquim, Alexis et Nathan, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Un nouvel avis sera publié.