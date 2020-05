CHAPUT, Marcel



À Montréal, le 20 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Marcel Chaput, pharmacien, époux de feu Pierrette Grignon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Lise Grignon), Alain (Francine Giroux), Édyth (Jacques Blanchet), Christian (Danielle Lapointe) ainsi que tous ses petits-enfants, Véronique Chaput (Stéphane Collard), Anne-Marie Chaput (Jeffrey Morand), Jean-Michel Chaput, Geneviève Chaput (Michel Bisson), Bianca Chaput (Dominique Gosselin), Édouard-Julien Blanchet (Marie-Laurence Beaumier), Maude-Julia Blanchet, Lee-Dia Chaput (Nicolas Francoeur) et ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces, amis et ex-collègues de l'Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Edmond Laurendeau qui, dans les circonstances actuelles, a prodigué des soins attentifs.Étant donné le confinement toujours en vigueur, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure, qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Nous vous proposons de faire un don à l'Association Québécoise de la Dégénérescence Maculaire (AQDM):400 av. Laurier Ouest, bureau 403Montréal, QC H2V 2K7514-937-1111Formulaire: www.aqdm.org/don.htmlCourriel: info@aqdm.org