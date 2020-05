LOCAS, Hélène



À Laval, le 27 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Hélène Locas.Précédée de sa fille Carole, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Stéphane) et Michel (Isabelle), ses petits-enfants Benoit, Kevin (Marie-Ève), Yan, Mahée (Josh), Dave (Meghan), Amélie, Antoine, ses arrière-petits-enfants Ethan et Juliette. Elle laisse également son ami Bernard, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.