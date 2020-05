ALEXANDER (née Beaudin)

Madeleine



À Montréal, le 24 avril 2020, à l'âge de 98 ans est décédée Mme Madeleine Beaudin, épouse de feu Roland Alexander.Elle laisse dans le deuil ses fils Marcel et Daniel (Carole), ses belles-filles Nicole et Carole, ses petits-enfants Philippe (Chantal) et Cynthia (David), ses 5 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Il n'y aura pas de cérémonie.