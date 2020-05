ALARIE, Raymond



De Blainville, le 2 avril 2020, à l'âge de 95 ans est décédé M. Raymond Alarie, époux de feu Mme Fernande Chartrand.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Marc De Sève) et Serge, ses petits-enfants, Julie (Marco Morelli), Michèle et Jonathan (Catherine Fournelle), ses arrière-petits-enfants, Louka, Satine, Jana, Milo, Jacob et Nolan, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.Au moment des funérailles, un deuxième avis sera publié.(450) 473-5934